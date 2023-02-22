В Селе Берлинка Томской области проводят совещание по ЧС после взрыва гранаты

teleram-канал "Милый Томск"

В селе Берлинка Зыряновского района Томской области власти проводят совещании в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщил “АиФ Томск” со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Напомним, 21 февраля на обочине улицы Луговой подростки обнаружили предмет, напоминающий гранату. Дети отправились в магазин в центре села, где работает мать одного из товарищей. Женщина не отреагировала на находку должным образом. Школьники вышли на улицу и привели механизм в действие, сообщали ранее в телеграм-канале “Регион-70”.

Дети испугались и разбежались в разные стороны. При взрыве пострадала лицевая часть торговой точки и витрина. На дороге осталась большая вмятина.

Глава района сообщил, что полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и привлекают специалистов для обнаружения взрывоопасных предметов. В школах проведут уроки безопасности и введут меры предосторожности.

Напомним, в Зырянском районе Томской области дети нашли и взорвали боевую гранату 21 февраля.