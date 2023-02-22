Ректор ТГУ прокомментировал возвращение к национальной системе образования

По словам ректора ТГУ, Болонская система высшего образования не получила признания на рынке труда. Фото: Ксения Высотина

21 февраля во время выступления к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о важности создания национальной системы образования. Ректор Томского государственного университета, председатель Совета Томского консорциума Эдуард Галажинский прокомментировал выступление главы государства, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам управляющего учебного заведения, Болонская система высшего образования не получила признания на рынке труда. Некоторые работодатели не принимают бакалавров, что создаёт трудности для выпускников. Многие студенты поступают в магистратуру для окончательного образования, но не ради будущих научных достижений.

Для специалистов, рано начинающих практическую деятельность, достаточно четырёхлетнего обучения. Например, учащиеся юридических и медиа-факультетов трудятся в период студенчества.

Как считает Эдуард Галажинский, возвращение к отечественной структуре образования реализует потенциал высшей школы, а права выпускников сохранятся.

“Всё начнётся плавно и постепенно, с достаточной юридической проработкой. Для университетов это вполне логичный переход от Болонской к национальной системе высшего образования по разным программам и срокам обучения - от четырёх до шести лет”, - объяснил ректор.