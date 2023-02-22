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НовостиОбщество22 февраля 2023 4:18

Ректор ТГУ прокомментировал возвращение к национальной системе образования

По словам Эдуарда Галажинского, отечественная структура позволит реализовать весь потенциал высшей школы
Дарья Черникова
По словам ректора ТГУ, Болонская система высшего образования не получила признания на рынке труда.

По словам ректора ТГУ, Болонская система высшего образования не получила признания на рынке труда.

Фото: Ксения Высотина

21 февраля во время выступления к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о важности создания национальной системы образования. Ректор Томского государственного университета, председатель Совета Томского консорциума Эдуард Галажинский прокомментировал выступление главы государства, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам управляющего учебного заведения, Болонская система высшего образования не получила признания на рынке труда. Некоторые работодатели не принимают бакалавров, что создаёт трудности для выпускников. Многие студенты поступают в магистратуру для окончательного образования, но не ради будущих научных достижений.

Для специалистов, рано начинающих практическую деятельность, достаточно четырёхлетнего обучения. Например, учащиеся юридических и медиа-факультетов трудятся в период студенчества.

Как считает Эдуард Галажинский, возвращение к отечественной структуре образования реализует потенциал высшей школы, а права выпускников сохранятся.

“Всё начнётся плавно и постепенно, с достаточной юридической проработкой. Для университетов это вполне логичный переход от Болонской к национальной системе высшего образования по разным программам и срокам обучения - от четырёх до шести лет”, - объяснил ректор.