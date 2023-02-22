В Зырянском районе Томской области дети нашли и взорвали боевую гранату

Под Томском дети взорвали боевую гранату. Фото: Telegram-канал "Регион-70"

21 февраля в селе Берлинка Зырянского района Томской области дети взорвали боевую гранату. Они нашли ее на улице в центре села. Об этом сообщили в Telegram-канале «Регион-70».

«Группа подростков (возраст от 8 до 13 лет) на обочине улицы Луговой, недалеко от её пересечения с дорогой в областной центр, нашли предмет, напоминающий гранату. Пришли с ней в центр села, зашли в магазин, чтобы показать работавшей там продавцом маме одного из мальчиков. Мама должным образом не отреагировала. Ребята вышли на улицу, привели «игрушку» в действие», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дети, испугавшись шума и искр, успели отбросить гранату и отбежать. При взрыве повредилась витрина и облицовка здания магазина. На месте срабатывания снаряда образовалась большая отметина.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Позже в «Регион-70» опубликовали комментарий представителей УМВД по Томской области. «Сегодня в дежурную часть ОМВД России Зырянскому району в 18 часов 29 минут поступило сообщение, что в селе Берлинка произошел хлопок. По предварительным данным, около автобусной остановки подростки нашли предмет, похожий на гранату. Во время игры они выдернули предохранитель, и услышав шум, бросили предмет в сторону. В результате хлопка пострадавших нет», - говорится в сообщении. Также уточняется, что на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В региональном УМВД нашим коллегам из «АиФ-Томск» подтвердили факт взрыва гранаты. «21 февраля в селе Берлинка Томской области произошел хлопок. При взрыве никто не пострадал», - сказали в пресс-службе.

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