В Томске разрабатывают концепцию развития городского общественного транспорта

Урбанисты и эксперты отметили важность крупных инфраструктурных проектов: возведение третьего моста и строительство малого транспортного кольца. Фото: Ксения Высотина

20 февраля в томской администрации провели рабочую встречу по разработке концепции развития городского общественного транспорта под председательством исполняющего обязанности мэра Михаила Ратнера.

Глава комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина представила план доступности общественного транспорта в 500-800 метрах от дома, проезд в отдалённые районы, единую систему контроля перевозок, автобусы большого класса на маршрутах с крупным потоком с выделенными дорожными полосами, структуру оплаты проезда.

В обновлённой концепции подразумевается пополнение парка муниципального транспорта по пять трамваев и десять троллейбусов ежегодно. После заключения новых контрактов маршруты планируют объединить по принципу одной конечной остановки либо высокорентабельное направление с низкорентабельным и социально значимым.

Урбанисты и эксперты отметили важность крупных инфраструктурных проектов: возведение третьего моста и строительство малого транспортного кольца. Специалисты сделали упор на участие в федеральных проектах обновления машин.

Михаил Ратнер предложил рассмотреть все проекты на вероятность их включения в новую концепцию.

«Важно понимать, что мы живём с вами в определенных экономических условиях, в которых «перекраивать» полностью сеть невозможно. Поэтому мы говорим о доработке существующей сети общественного транспорта с учётом пожеланий пассажиров”, - заявил исполняющий обязанности мэра.

Он выразил надежду, что областные власти помогут войти Томску в федеральные программы.