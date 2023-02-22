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НовостиОбщество22 февраля 2023 2:03

Жители Томска отметят Широкую Масленицу 25 февраля

Гуляния устроят на площади у Дворца спорта
Анна Ковалёва
Веселые гуляния пройдут в Томске 25 февраля

Веселые гуляния пройдут в Томске 25 февраля

Фото: Иван Макеев

Уже в эту субботу, 25 февраля, в Томске отметят один из любимых народом праздников - Масленицу. Широкие гуляния пройдут у Дворца зрелищ и спорта.

Томичи вспомнят народные традиции, а также проявят фантазию и мастерство, участвую в масте-классах и конкурсах. Они смогут испытать силу и удаль в традиционных народных состязаниях. Будут перетягивать канат, участвовать в кулачных боях.

На ярмарке будут представлены продукция местных производителей. Любителей игрушек порадуют интересные поделки, а также домашние тапочки с пушистыми помпонами и мордашками знаменитых героев от мастерской вязаных изделий «Своими руками».

Пришедших на праздник угостят горячими блинами и чизтейками.

Мероприятие начнется в 12:00. Адрес проведения праздника: улица Красноармейская, 126.