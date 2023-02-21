Жители Стрежевого решают судьбу остановки у старого Авиастара

Фото: соцсети Валерия Дениченко.

К главе Стрежевого Валерию Дениченко на прошлой неделе обратились жители города с просьбой запретить автобусам останавливаться у старого Авиастара (сейчас КБ). Об этом глава города написал в личном телеграм-канале.

Валерий Дениченко отметил, что после установки светофора схема движения в этом районе несколько изменилась, поэтому некоторые люди посчитали, что автобусы теперь помеха остальному транспорту.

- Запретить не долго. Но возникает вопрос: откуда ведомственные автобусы будут забирать людей? - задал резонный вопрос глава города.

Во вторник, 21 февраля, на место выезжал специалист городской администрации для объективной оценки ситуации.

- Автобусы подъезжают один за другим по очереди. Пробок не создают. Людям удобно. Не вижу смысла что-то менять, - написал глава. А потом обратился к горожанам с просьбой прокомментировать ситуацию, что готов рассмотреть любые мнения и советы.

Подписчики разделились на два лагеря – автомобилисты и пешеходы. Первым остановка очень сильно мешала, потому что автобусы нередко затрудняют движение, паркуясь у остановки, из-за чего создаются большие пробки. Среди недовольных были и местные жители, которые пожаловались, что не могут из-за этих пробок выехать и заехать из дворов домов, стоящих поблизости. Безлошадные пешеходы просили оставить остановку и ни в коем случае ее не убирать, потому что она находится в удобном месте. Валерий Дениченко всех внимательно выслушивал, на дельные советы сразу реагировал.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий и обязательно расскажет, останется остановка на месте или ее все же перенесут (а может, и вовсе уберут).