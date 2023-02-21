Жительница Томской области зарезала сожителя во время ссоры

До суда женщина будет находиться под стражей. Фото: СУ СК России по Томской области.

Жительницу Белого Яра Верхнекалинского района арестовали по обвинению в убийстве сожителя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Томской области.

По предварительным данным, вечером 17 февраля 36-летняя женщина была дома вместе с гражданским мужем. Во время крупной ссоры, когда все словесные аргументы закончились, она схватила нож, которым несколько раз ударила сожителя. От полученных ран тот скончался на месте.

Как сообщили в областном Следкоме, женщину задержали. По ходатайству следователя суд заключил ее под стражу. Ей предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы продолжаются.