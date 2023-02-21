Жителю Томска выплатят больше миллиона рублей за неправильно вставленные зубы

За неправильно вставленные зубы стоматологии придется выплатить клиенту больше миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Томска отсудил у платной стоматологической клиники выплаченные за неправильно вставленные зубы деньги, а также моральную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно, прокуратура вступила в гражданское дело по иску о взыскании денежных средств, выплаченных по договору об оказании платных медицинских услуг, и компенсации морального вреда, которые предъявил житель областного центра к одной из стоматологических клиник, с целью обеспечения законности. В ходе судебного заседания было установлено, что услуги по установке имплантатов и протезированию челюстей стоматологи оказали некачественно.

Советский районный суд Томска принял решение: обязать стоматологию возместить в полном объеме выплаченные томичем денежные средства – около 600 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 150 тысяч, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя – еще около 370 тысяч.

Руководство клиники решило обжаловать данное решение. Так, представитель ответчика указал на отсутствие оснований для гражданско-правовой ответственности организации из-за «недоказанности его вины в наступивших последствиях». На что присутствующий на заседании прокурор ответил, что представленные в материалах дела доказательства, в том числе заключение экспертов, подтверждают факт некачественного оказания медуслуг. В частности, стоматологи выбрали не те размеры имплантатов для установки на верхнюю челюсть клиента, как и их количество для протезирования несъемной конструкции, не согласовали цвет новых зубов. Кроме того, были допущены иные нарушения клинических рекомендаций при выставленном истцу диагнозе.

Судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда с доводами прокурора согласилась и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.