Томским участникам СВО установят 14-дневный отпуск

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Мобилизованным и добровольцам в зоне СВО предоставят 14-дневный отпуск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к федеральному собранию.

"Считаю необходимым установить для всех участников СВО, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода", - сказал президент страны.

Глава государства уточнил, что эти 14 дней будут считаться без дней на дорогу.

"Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими", - уточнил Путин.

Ранее также сообщалось, что в Томской области может появиться госфонд помощи семьям погибших в зоне СВО.

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