Мэр Томска до двух миллионов увеличит финансирование поездок юным артистам на детские конкурсы

20 февраля родители юных артистов обратились к градоначальнику с просьбой оказать материальную помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Томска Михаил Ратнер увеличит финансирование детскому хору “Фантазия” для поездки на финал Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов в лагере “Орлёнок”. 20 февраля родители юных артистов обратились к градоначальнику с просьбой оказать материальную помощь, сообщили в пресс-службе администрации.

Как рассказала директор школы №51 и руководитель ансамбля Наталья Богданова, необходимые расходы варьируются в пределах 1,8 миллиона рублей. Из бюджета запланировали выделить 295 тысяч для проезда несовершеннолетний и 100 тысяч для педагогов.

Начальник департамента образования Максим Савенков объяснил, что дополнительных средств хватит для покупки билетов двум-трём детям из семей в трудной жизненной ситуации и их сопровождающим. В бюджете школы имеется 1,5 миллиона рублей для предоплаты участия в конкурсе.

По словам мэра, в оперативном режиме финансирование увеличат до двух миллионов рублей.

“Социальная сфера уже получила распоряжение продумать критерии, кто на эти деньги может рассчитывать. В 2023 году совместно с депутатами мы сможем предусмотреть дополнительные средства”, - заявил Михаил Ратнер.