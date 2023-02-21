Год с начала спецоперации на Украине: как изменилась жизнь томичей после 24 февраля 2022 года

24 февраля 2022 года поделило на до и после жизнь многих томских семей Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Многие россияне восприняли это как предвестник больших изменений в жизни страны. Спустя три дня, 24 февраля, Путин объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Наши коллеги из «МК в Томске» рассказали, как изменилась жизнь томичей за год.

Предыстория

По информации официальных источников, к февралю 2022 года армия ВСУ усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном появлении в стране ядерного оружия. Перед Россией встали новые угрозы от соседнего государства, стремящегося в состав НАТО.

На встрече в Москве Путин подписал с главами народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В республиках началась всеобщая мобилизация и эвакуация жителей в Россию.

Предложение украинским военным сложить оружие

Для многих начало СВО стало неожиданностью. Президент России разъяснил цели операции. «Защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», - сказал глава государства. Он также отметил, что россияне не стремятся оккупировать Украину, призвал ВСУ сложить оружие и разойтись по домам. Но бои по всей линии соприкосновения войск продолжились.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоне СВО оказались многие кадровые военнослужащие из Томской области. Сначала туда отправились добровольцы, а позже и мобилизованные. Точное число бойцов из региона – засекречено.

Трагические вести

В марте 2022 года в Томскую область поступили первые трагические новости о погибших в СВО земляках. Стало известно о гибели 28-летнего контрактника - сотрудника местного ОМОНа Сергей Харченко.

Официальные данные о количестве погибших томичей по-прежнему не раскрываются. 21 сентября 2022 года Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что общие потери россиян в СВО составили 5 937 человек.

Добровольцы батальона «Тоян»

В августе 2022 года был создан именной региональный батальон «Тоян», который вошёл в состав 72 отдельной мотострелковой бригады третьего армейского корпуса. Его бойцы занимаются материально-техническим обеспечением подразделений, участвующих в боевых действиях. На прошедшей неделе заместитель главы Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов заявил, что в батальоне числятся 253 добровольца.

Фото: Александр БОЙКО

Частичная мобилизация

21 сентября 2022 года президент России объявил частичную мобилизацию. Первая отправка призванных томичей состоялась 26 сентября. С местного железнодорожного вокзала в учебные центры Новосибирска, Омска и Екатеринбурга они отбывали в течение октября. Был трехнедельный перерыв в движении «мобилизационных» составов, который военное руководство не комментировало.

В ходе проведения мобилизации имелись некоторые организационные недочеты. В военных ведомствах это признали и заявили, что выводы сделаны.

17 октября 2022 года мобилизованные точими начали получать единовременные выплаты. Кроме федеральных денег, окладов и надбавок за ратный труд призванным бойцам выдали еще по 100 тысяч рублей. 27 октября было объявлено, что такие же выплаты получат все участники СВО из Томской области.

Прошедших подготовку в учебных центрах томичей стали перебрасывать в различные воинские части. Пока нет достоверной информации о том, принимают ли мобилизованные томичи непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе.

Поддержка земляков - залог победы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в Томской области проходит масштабная кампания по материальной и моральной поддержке военнослужащих. Земляки собирают и отправляют бойцам гуманитарную помощь, детские рисунки и письма, проводят патриотические акции.

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