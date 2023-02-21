В 2022 году количество трудовых мигрантов в Томской области возросло на 17%

Наибольший приток тружеников пришёлся из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана - более 90%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 2022 год в Россию с рабочей целью прибыли 3,47 миллионов иностранцев, что превышает показатель на 871 тысячу человек, по сравнению с 2021-м. Каждый четвёртый приезжий пересекал рубеж ради трудоустройства. Как подсчитала аналитическая компания FinExpertiza, до начала пандемии для заработка мигрировал каждый восьмой гость из других стран.

Наибольший приток тружеников пришёлся из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана - более 90%. Количество желающих найти работу в России увеличилось и из других государств. Выросло число приезжих из Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Турции, Вьетнама, Китая и Туркмении.

Наиболее часто мигранты регистрируются в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском крае, Свердловской, Иркутской и Амурской областях.

За 2022 год в Томской области встали на учёт 32 315 граждан. Прирост составил более 17% иностранцев.