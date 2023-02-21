В Томске изменят правила размещения рекламных баннеров на улице

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правила размещения рекламных билбордов изменят на улицах Томска. Как рассказал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сергей Чиков, особое внимание будет уделено билбордам размером 3х6 метров.

Ранее сообщалось, что депутаты городской думы единогласно приняли дизайн-код Томск. На адаптацию к новым правилам томским бизнесменам дадут пять лет. Поддержали дизайн-код в Томске все 29 депутатов, которые присутствовали на собрании. Планируется, что дизайн-код введут уже в 2022 году.

По словам Сергея Чикова, к концу 2023 года в городе заработают особые требования к расположению рекламных щитов и пилонов.

Представитель комитета Андрей Петров также уточнил, что следующих шаг проекта - это расположение обособленных рекламных конструкций: щитов, пилонов. По словам представителя, нужно понять, где их можно устанавливать, а где нельзя, определить требования к их внешнему виду.

Помимо этого, в дальнейшем планируется разработать дизайн-код остановочных павильонов.

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства мэрии также отметил, что от рекламы доход Томска составляет 80 миллионов рублей.