В Томской области планируют возобновить прямые авиарейсы в Астану

С 2015 по 2018 годы в Астану отправляла лайнеры авиакомпания SCAT. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство Томской области планирует возобновить международные перелёты из аэропорта “Богашево”. По словам заместителя губернатора региона Николая Руппеля, для открытия регулярных рейсов из Томска в Астану власти начали переговоры с казахстанской авиакомпанией Qazaq Air.

С 2015 по 2018 годы в Астану отправляла лайнеры авиакомпания SCAT.

Как объяснил замгубернатора, самолёты из других стран отправляются на коммерческой основе, из бюджета субсидий нет. Количество перелётов определяют авиакомпании. Николай Руппель в беседе с “Интерфакс” отметил, что к лету вероятно возобновление рейсов в турецкую Анталью после переговоров с туроператорами.