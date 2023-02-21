Неделю родного языка для студентов и горожан проведут в ТГПУ

В рамках проекта студентов познакомят с культурой коренного населения Сибири. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 20 по 28 февраля в Томском государственном педагогическом университете проходит Неделя родного языка, мероприятие приурочили к Международному дню родного языка, который отмечают 21 февраля. В рамках проекта студентов познакомят с культурой коренного населения Сибири, сообщили в пресс-службе вуза.

Акцию организовала кафедра языков народов Сибири ИИЯМС и представители “Союза коренных малочисленных народов Севера Томской области”. Принять участие могут не только студенты и сотрудники учебного заведения, но и местные жители.

“Это необходимый опыт, которым мы наполняем образовательные программы дисциплин “Социолингвистика”, “Общее языкознание”, “Типология”. На празднике гости смогут услышать и начать изучать наречия народов Сибири”, - объяснила заведующая кафедрой языков народов Сибири ИИЯМС Елена Крюкова.

В проекте примут участие коренные жители Томской области, имеющие статус “исчезающих”. Посетителям откроется ежедневная возможность познания телеутского, селькупского, чулымского и кетского языков. Артисты исполнят песни и проведут древние обряды. Специалисты проведут круглым стол по этнопедагогике.