В Томске мужчина попал под колеса автомобиля ВАЗ

ДТП произошло в районе дома №10 на проспекте Кирова

21 февраля, около 9 часов утра, водитель ВАЗа наехал на пешехода на проспекте Кирова. Мужчину с травмами доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

«Автомобилем ВАЗ-21124 под управлением 32-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

При аварии переходивший дорогу мужчина получил травмы. 32-летнего томича доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев происшествия сообщить имеющуюся у них информацию по телефону 79-46-93.

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