Компания «Томскэнергосбыт» наградила предприятия региона за высокую платежную дисциплину

"Томскэнергосбыт" поощрил наиболее дисциплинированных плательщиков - предприятия и частный бизнес.

Как сообщили в компании, перед Новым годом клиентам было предложено досрочно оплатить платеж за ожидаемое потребление электроэнергии в декабре 2022 года. Полностью оплатили счет за декабрь более восьмисот представителей малого и среднего бизнеса Томской области. По формуле отбора в категорию победителей попали предприятия из разных сфер деятельности.

Отмечается, что подарки от «Томскэнергосбыта» отправились в города Асино, Колпашево и Стрежевой. Компании из Томска и Томского района пригласили на награждение в томский офис.

"Мы ценим вас за ответственное отношение к оплате потребленного ресурса и со своей стороны делаем всё возможное, чтобы работать для вас лучше", - заявила на церемонии награждения директор по работе с клиентами АО «Томскэнергосбыт» Олеся Шакирова.

Директор по работе с клиентами также подчеркнула, что подобные мероприятия станут дополнительным стимулом для выстраивания доверительных отношений с клиентами.