В Томске объявили первый аукцион на строительство водопровода в Науке

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске, в микрорайоне Наука, построят сети водоснабжения. Аукцион по поиску подрядчика объявил департамент капстроительства мэрии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Строительство будет вестись в рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Согласно конкурсной документации, начальная максимальная цена контракта составит 167,69 млн рублей», - говорится в сообщении.

Подрядчика собираются определить в течение марта. Первый этап строительства водопровода планируют завершить в ноябре 2023 года. Летом начнут второй этап, который будут вести параллельно с первым.

Представители администрации напомнили, что в микрорайоне Наука проблема с водоснабжением стоит уже не один год. Пакет документов для включения объекта в финансируемый Государством проект «Чистая вода» в мэрию был направлен в 2022 году.

«В результате строительства сетей более 600 домовладений смогут подключиться к централизованному водоснабжению», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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