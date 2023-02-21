В Северске в пожаре погиб 29-летний мужчина

В Томской области в городе Северск в пожаре погиб 29-летний мужчина. Трагедия произошла 20 февраля, сообщает пресс-служба областного СК РФ.

"20 февраля 2023 года при тушении пожара в бане, расположенной на территории усадьбы по улице Лермонтова в СНТ «Мир» в ЗАТО город Северск обнаружено тело мужчины, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, мужчины отмечали день рождения. На ночевку в бане остались двое из них. Позже ночью из-за неисправности печи произошел пожар. Одному из мужчин удалось спастись, второй скончался на месте в результате отравления продуктами горения.

СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.