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НовостиОбщество21 февраля 2023 5:55

Политолог Клачков рассказал томичам, чего ожидать от послания Президента Федеральному Собранию

Эксперт ожидает два основных блока тем
Анна Ковалёва
Томичи ждут прямую трансляцию послания Президента Федеральному Собранию

Томичи ждут прямую трансляцию послания Президента Федеральному Собранию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 февраля, в 16 часов по местному времени многие томичи будут смотреть трансляцию выступления Президента России Владимира Путина. Интересующиеся политикой горожане читают прогнозы аналитиков, которые озвучивают версии того, о чем скажет глава Государства. В частности, некоторые эксперты говорят о возможном обсуждении второй волны частичной мобилизации.

Наши коллеги из «АиФ-Томск» побеседовали с известным российским политологом Павлом Клачковым. Как выяснилось, эксперт ожидает повестку из двух тематических блоков.

«Первый вариант – внешнеполитическая тематика. Владимир Путин может донести сообщение как союзникам нашей страны, так и недружественным странам. В рамках этого направления могут обсуждаться темы военного строительства, вопросы мобилизации и многое другое. Также не исключено, что главное темой станет внутренняя политика: социальная сфера, вопросы помощи родственникам участников СВО», - рассказал Клачков.

Политолог добавил, что Путин может проанализировать сразу много проблем, однако какой-то из вопросов обязательно будет доминирующим. На чем именно Президент сделает главный акцент в своей речи – до 16 часов останется интригой.

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