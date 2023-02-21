Политолог Клачков рассказал томичам, чего ожидать от послания Президента Федеральному Собранию

Томичи ждут прямую трансляцию послания Президента Федеральному Собранию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 февраля, в 16 часов по местному времени многие томичи будут смотреть трансляцию выступления Президента России Владимира Путина. Интересующиеся политикой горожане читают прогнозы аналитиков, которые озвучивают версии того, о чем скажет глава Государства. В частности, некоторые эксперты говорят о возможном обсуждении второй волны частичной мобилизации.

Наши коллеги из «АиФ-Томск» побеседовали с известным российским политологом Павлом Клачковым. Как выяснилось, эксперт ожидает повестку из двух тематических блоков.

«Первый вариант – внешнеполитическая тематика. Владимир Путин может донести сообщение как союзникам нашей страны, так и недружественным странам. В рамках этого направления могут обсуждаться темы военного строительства, вопросы мобилизации и многое другое. Также не исключено, что главное темой станет внутренняя политика: социальная сфера, вопросы помощи родственникам участников СВО», - рассказал Клачков.

Политолог добавил, что Путин может проанализировать сразу много проблем, однако какой-то из вопросов обязательно будет доминирующим. На чем именно Президент сделает главный акцент в своей речи – до 16 часов останется интригой.

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