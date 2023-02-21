Строительство врачебной амбулатории в селе Красный Яр Томской области завершат к 1 июня

В новом лечебном учреждении в 250 квадратных метров откроют дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В селе Красный Яр Кривошеинского района начали возведение новой врачебной амбулатории. На старое здание 1956 года постройки местные жители жаловались не первый год. Его признали аварийным несколько лет назад. На территории Красного Яра проживает более 1 700 человек. В поликлинику райцентра селянам добираться довольно сложно - зимой по ледовой переправе, в тёплое время года - на пароме или санавиацией.

Как объяснила врач Татьяна Терентьева "Вести.Томск", в ближайшие лечебные учреждения пациентов вывозят в любое время суток. Для строительства новой поликлиники медики приложили немало усилий.

Местная жительница Светлана Кривошеина страдает тяжёлым недугом. Она успела застать больницу в хорошем состоянии. Но сейчас здание опасно как для пациентов, так и для врачей.

Проконтролировать состояние организма полностью в амбулатории невозможно. В новом лечебном учреждении в 250 квадратных метров откроют дневной стационар, процедурный и прививочный кабинеты. Обследовать местных жителей начнут терапевт и педиатр.

Строители в ближайшее время начнут возведение крыши, а пока они завершают каркасные работы. По словам прораба Евгения Каратуна, объект могут сдать раньше срока. На стройке трудятся десять рабочих. Для скорейшего открытия амбулатории вызовут дополнительных специалистов. Завершить работы планируют до 1 июня. Ещё около месяца потребуется для переезда из аварийного здание в новое.

Из федерального и областного бюджетов на возведение и отделку выделили 21 миллион рублей. Для закупки медицинского оборудования необходимо дальнейшее финансирование.