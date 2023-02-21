Об опасности появления родинок врачи предупредили томичей

С помощью подобного скрининга можно заметить рак на начальной стадии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проходить регулярные обследования в медицинских учреждениях советуют медики томичам. Особое внимание следует уделять родинкам. По словам онколога-дерматолога Томского областного онкологического диспансера Кристины Садаковой, контролировать состояние кожи необходимо людям с большим количеством родинок.

В региональной акции "Онкодозор" жителям предлагают проверить невусы онлайн. С помощью подобного скрининга можно заметить рак на начальной стадии. В 2022 году более 800 человек участвовали в проекте "ОНКОдозор: проверь родинку!". Медики зафиксировали около 120 случаев высокого риска злокачественных образований. На личном приёме у доктора у 11 пациентов подтвердили рак.

Как рассказала в эфире "Радио России" Кристина Садакова, в последнее время болезнь не щадит молодых людей в возрасте от 25 лет.

“Благодаря различным акциям люди чаще приходят на обследования. Помимо "Онкодозора", ежегодно проводят по два-три проекта, которые томичи посещают без направления», - объяснила врач.

Среди основного фактора риска возникновения онкозаболеваний эксперты отмечают ультрафиолетовое излучение. Необходимо защищаться от солнечных лучей даже в холодной Сибири.

Ещё один тяжёлый недуг - онкоурологический. Медики советуют томичам, чьи родственники сталкивались с серьёзным заболеванием, тщательно контролировать организм, регулярно обследоваться. Помимо наследственности, отягчающими факторами являются курение и труд на вредном производстве. Раз в год следует сдавать анализы на онкомаркеры после 40 лет.