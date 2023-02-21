Интересно и познавательно: Томский филиал «Ростелекома» поддержал «Робоквиз-2023»

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» выступил одним из партнеров «Робоквиза-2023», который прошел в минувшие выходные в Томске. Организаторами мероприятия выступили Центр цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

В турнире по робототехническому творчеству участвовали томские школьники от 13 до 17 лет, объединенные в команды по шесть человек. Ребята отвечали на вопросы и выполняли задания от координаторов проекта. По итогам всех раундов были выбраны три лидирующие группы, набравшие максимальное количество баллов. «Ростелеком» поздравил победителей и подарил книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

Фото: "Ростелеком"

Издание подготовлено при участии экспертов компании «Ростелеком-Солар» и подробно рассказывает об угрозах в цифровом мире. Автор книги ИТ-журналист Станислав Макаров делится своим опытом и на реальных примерах разъясняет, как защитить личные данные и использовать надежные пароли, как распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения в Сети. Справочник написан простым языком и рассчитан на широкую читательскую аудиторию: школьников, учителей и родителей.

«Компания “Ростелеком” как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание информационной безопасности в сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Наши специалисты постоянно встречаются с ребятами и рассказывают о правильном взаимодействии с виртуальным миром и безопасной работе в интернете. Убежден, что книга станет путеводителем по цифровому пространству и помощником в онлайн-среде», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Фото: "Ростелеком"

«Мероприятие получилось увлекательным и интересным. В состязаниях приняли участие 13 команд. Ребята продемонстрировали свою эрудицию, упорство, смекалку и проявили волю к победе. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку и полезные подарки, которые помогут еще раз обратить внимание детей и родителей на правильное поведение в интернете», — поделилась координатор проекта Елена Позднякова.

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества. Работа «Ростелекома» в этом направлении соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде по созданию комфортной и безопасной цифровой среды для подростков.

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