Жители Томска пожаловались на затопление переулка Дербышевский

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В Томске водой затопило переулок Дербышевский, об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70». Томичи опубликовали видео, на котором запечатлено движение автотранспорта по затопленной проезжей части.

«Дербышевский переулок топит», - написали авторы поста.

На записи можно увидеть, что автомобили едут по улице, заполненной «кашей» из грязи и снега.

В комментариях к посту некоторые томичи с юмором отметили, что затопление улицы является предвестником весны. «Снег растапливают, весна на носу», «Весна начинается с пер. Дербышевского», - написали подписчики паблика.

Пресс-служба мэрии также прокомментировали новость. «По информации департамента городского хозяйства, сегодня утром на пер. Дербышевском был выявлен и оперативно устранен порыв на сетях водоснабжения. Сейчас специалисты отдела благоустройства «Томскводоканала» проводят работы по устранению наледи на дороге», - написали представители администрации.