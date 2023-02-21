Утром 21 февраля пробки в Томске достигли 8 баллов

Фото: сервис "2ГИС"

Сегодня, 21 февраля, к 9 часам утра в Томске образовались восьмибальные пробки. Сильнее всего движение затруднено на подъезде к Коммунальному мосту со стороны Новосибирска. Данные предоставил онлайн-сервис «2ГИС».

Пробки также наблюдаются на улицах Елизаровых, Сибирская, Пушкина, 79 Гвардейской дивизии, Красноармейская, Туркменском переулке, Московском тракте, проспекте Фрунзе.

На главной артерии города, проспекте Ленина, образовалось два серьезных затора. Один – на участке от пересечения с проспектом Кирова до пересечения с улицей Герцена, другой – от ЦУМа до Театрального сквера.

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