Томичей предупредили о возможных сбоях в телеэфире из-за влияния солнца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 23 февраля по 4 марта, с 13:02 до 13:20, томичи могут столкнуться со сбоями телеэфиров. На принимаемые спутниковые сигналы может повлиять так называемая весенняя солнечная интерференция. Об этом сообщила пресс-служба томского областного радиотелевизионного передающего центра.

«Интерференция возникает, когда Земля поворачивается к Солнцу Северным полушарием. В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца», – пояснили в сообщении.

Помехи на экранах могут продолжаться в течение нескольких секунд или минут, максимум – до 18 минут в сутки. При этом старая техника, по словам специалистов, может накапливать ошибки.

«Это приводит к «замерзанию», рассыпанию или полному пропаданию «картинки» даже после завершения периода интерференции», - добавили в пресс-службе. Восстановить прием можно при помощи выключения и повторного включения техники, а также нового автопоиска телеканалов.

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