В Томске 21 февраля ожидается весенняя погода: потеплеет до -4 градусов

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, во вторник 21 февраля, в Томске синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днем будет варьироваться от -2 до -4 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду.

День будет бесснежным, существенных осадков не прогнозируют. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с.

В областном центре и в районах региона ожидается переменная облачность. В некоторых районах региона пройдет небольшой снег.

Днем в области прогнозируют температуру -2…-7°С, местами до -12°С. Ветер южный 2-7 м/с.

На дорогах Томска и области местами гололедица.

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