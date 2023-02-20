В Томской области суд присяжных приговорил убийцу к 10,5 годам лишения свободы

Обвиняемый свою вину не признал, но ее сумел доказать гособвинитель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский районный суд Томской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Из материалов дела следует, что в январе 2020 года мужчины вместе выпивали. Подсудимый по надуманным причинам поссорился с односельчанином, а потом жестоко избил его. Он наносил удары руками, ногами и неустановленным твердым тупым предметом по голове и телу 49-летнего мужчины. В итоге тот от полученных травм скончался на месте.

Томич на суде свою вину не признал. Но гособвинитель, грамотно представив и проанализировав доказательства, убедил коллегию присяжных в обратном.

С учетом мнения прокурора суд приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.