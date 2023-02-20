Жительницу Томской области осудили за избиение полицейского

За оскорбление полицейских женщина снова попала на скамью подсудимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Верхнекетского района Томской области приговорили к лишению свободы за оскорбление и нанесение побоев полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Верхнекетский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 28-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления по двум статьям - «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Из материалов дела следует, что в октябре прошлого года осужденная, будучи в подпитии, разбила одно из окон такси, хотя причин для этого у нее не было. Когда на место происшествия приехали полицейские, она начала оскорблять их нецензурными словами, а одного из них несколько раз ударила по лицу и пнула ногой.

В итоге суд – с учетом еще неотбытого наказания по приговорам за другие преступления и позицией гособвинителя - приговорил женщину к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.