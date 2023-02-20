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НовостиОбщество20 февраля 2023 13:05

Жительницу Томской области осудили за избиение полицейского

Женщина вела себя очень агрессивно
Екатерина Яганова
За оскорбление полицейских женщина снова попала на скамью подсудимых.

За оскорбление полицейских женщина снова попала на скамью подсудимых.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Верхнекетского района Томской области приговорили к лишению свободы за оскорбление и нанесение побоев полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Верхнекетский районный суд Томской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 28-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления по двум статьям - «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Из материалов дела следует, что в октябре прошлого года осужденная, будучи в подпитии, разбила одно из окон такси, хотя причин для этого у нее не было. Когда на место происшествия приехали полицейские, она начала оскорблять их нецензурными словами, а одного из них несколько раз ударила по лицу и пнула ногой.

В итоге суд – с учетом еще неотбытого наказания по приговорам за другие преступления и позицией гособвинителя - приговорил женщину к 2 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.