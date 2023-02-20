В дороги Томской области вложат еще один миллиард

Фото: соцсети Владимира Мазура.

Еще один миллиард рублей потратят на ремонт дорог Томской области. Хорошую новость сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

- В этом году сможем дополнительно отремонтировать трассы между населенными пунктами - помимо тех, что запланировали раньше, - написал глава региона, а потом уточнил, что это будут участки, о которых ранее сообщали подписчики канала.

Так, в Александровском районе приведут в порядок дорогу от районного центра к Стрежевому и от Стрежевого к Нижневартовску; в Верхнекетском – от Белого Яра до Степановки; Кожевниковском - дорогу Мельниково–Кожевниково–Изовка. Также будет подготовлена проектная документация на освещение дорог в районном центре и Базое.

Кроме того, в Колпашевском районе отремонтируют дорогу от Колпашево до Белого Яра и от Могильного Мыса до Парабеля и Каргасок; в Кривошеинском – от Кривошеино до Вознесенка (с подъездом к Белостоку); Молчановском - дорогу Тунгусово – Могочино – Суйга; Первомайском - дороги от Первомайского до Орехово, Белого Яра и Берёзовки; Тегульдетском - от Больше-Дорохово до Тегульдет; Томском – дороги от областного центра до Каргала и Колпашево, а также до аэропорта, в Аникино и Ярское и подъезд к селу Октябрьскому; Шегарском - дороги Мельниково – Кожевниково – Изовка; Северске – из Томска до Самусь, на ремонт которой в 2023 году дополнительно потратят 100 миллионов.

- В областном бюджете под эти работы дополнительно выделяем почти миллиард. Серьезная сумма, - написал губернатор. - Поручаю департаменту дорожной деятельности в кратчайшие сроки провести конкурсные процедуры, выбрать подрядчиков и приступить к ремонту дорог с началом сезона.

Уточним, за 4 часа после опубликования этот пост губернатора просмотрели почти 13 500 раз. Около 400 томичей отреагировали положительно, поставив различные смайлы, а еще 90 прокомментировали. Многие спрашивали, когда руки властей региона дойдут до ремонта других проблемных дорог – и перечисляли конкретные места.