В Томской области 23 февраля поженятся почти 50 пар влюбленных

48 пар влюбленных томичей решили заключить брак в праздник - 23 Февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День защитника Отечества семейными узами решили связать себя 48 влюбленных пар из разных уголков Томской области. Из них 31 планирует зарегистрировать свои отношения в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Так, 23 февраля государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке по ранее поданным заявлениям будут проводить в Бакчарском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском районах и городе Стрежевой. В других органах ЗАГС области 23 и 24 февраля принимать посетителей не будут.

Напомним, в «красивые» летние даты брак томских влюбленных будут регистрировать в областном Доме приемов. Речь идет о 23 июня, 23 августа и 8 июля. Такое решение принял губернатор Владимир Мазур.

Подать заявление на «красивые» даты будущие молодожены могут с 14 февраля. Для этого нужно прийти на личный прием во Дворец бракосочетаний Томска. Неделю назад в эти дни узаконить свои отношения уже решили более 100 пар - столько заявлений было подано в органы ЗАГС, а во Дворце бракосочетаний Томска прием заявлений на «красивые» даты почти завершился из-за отсутствия свободного времени.