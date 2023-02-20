Угрожал соседу ножом: сотрудники томской Росгвардии задержали злоумышленника в одном из общежитий

Росгвардейцы задержали агрессивного томича и передали его полицейским. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Росгвадрии Томской области задержали местного жителя, угрожающего соседям ножом, сообщили в пресс-службе ведомства. Во время патрулирования экипаж получил тревожный сигнал из общежития по улице Сергея Лазо. В здании вахтёр сообщил о назревающем конфликте между жильцами.

Во время беседы между томичами возникла ссора. После словесных разногласий один из мужчин схватил похожий на нож предмет и начал угрожать им соседу. Позже злоумышленник сбежал. Однако решил вернуться в собственную комнату, где его обнаружили росгвардейцы. Фигуранта нашли сидящим на кровати. Рядом с ним лежало вероятное орудие угрозы с лезвием.

Томича задержали и установили личность. Им оказался 48-летний мужчина. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего. Правоохранители возбудили уголовное дело.