Томичам пояснили, почему в городе вводят режим НМУ

Режим НМУ в Томске за зиму объявляли не единожды. Фото: Ксения Высотина

Томский эколог Сергей Трапезников рассказал, почему в областной столице вводят режим неблагоприятных метеорологических условий. Со специалистом побеседовал журналист «АиФ-Томск».

Режим НМУ в Томске нынешней зимой вводили не один раз. При этом многие жители ощущали в эти дни себя хуже, чем обычно. Кто-то жаловался на першение в горле и носоглотке, другие - на приступы кашля, третьи - на запах гари, которым пропитывалась одежда. А домохозяйки ждут не дождутся, когда закончится отопительный сезон, чтобы не драить без конца окна, мебель и зеркала, смывая с них слои сажи.

- Город - как большой организм, в нем много источников выбросов: начиная от выхлопной трубы автомобиля, заканчивая ГРЭС, - пояснил эколог Сергей Трапезников. - Когда ветер стихает, то загрязняющие вещества концентрируются над источниками выбросов, а по сути - в воздухе, которым мы дышим.

Во время режима НМУ предприятия должны сокращать выбросы загрязняющих веществ, потому что при использовании угля выделяется много взвешенных частиц эколог.

- Любая частная печка - это тоже источник выбросов, - продолжил объяснения Трапезников. - С этим можно бороться и проводить профилактику, но полностью исключить невозможно. Кстати, в Томске смога, как в Краснодаре, быть не может, потому что в южном городе гораздо больше заводов.

Врачи советуют томичам, страдающим болезнями дыхательной системы, а также аллергическими реакциями, в дни, когда объявлен режим НМУ, по возможности не выходить на улицу и не открывать форточки.