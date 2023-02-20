Семейство из пяти лосей заметили на дорогах Томской области

Фото: SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ

19 февраля на трассе в двух километрах от посёлка Самусь житель Томской области заметил семейство лосей из пяти особей. Животные по очереди переходили через дорогу в лес.

Снимками парнокопытных мужчина поделился в группе “SFC - РЫБАЛКА, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В ТОМСКЕ” “ВКонтакте”. Лоси бесстрашно поглядели в камеру и отправились по своим делам.

Томич посоветовал водителям не лихачить на дорогах и передвигаться аккуратнее. Комментаторы оценили фотографии с гордыми животными и поблагодарили за информацию.

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