"Приходится тратить по 80 рублей в обе стороны": томские инвалиды требуют вернуть единый социальный проездной

Фото: Анна Ковалёва

Жительница деревни Лоскутово Евгения Медникова обратилась на прямую линию Народного фронта с проблемой. По словам женщины, у неё инвалидность. Для регулярных поездок на лечение ей приходится тратить по 80 рублей туда и обратно. Социальные льготы и проездные документы для неё не предусмотрены.

С 1 января стоимость билета возросла, а единый социальный проездной билет отменили (ЕСПБ). Обещанные от областных властей и соцзащиты выплаты положены только пенсионерам по возрасту. Ветераны труда и инвалиды передвигаются за собственные средства, объяснила Евгения Медникова «АиФ Томск».

“Часто приходится добираться с пересадками, из-за чего уходит много денег. Я такая не одна. Многие готовят обращения или пишут в соцсетях о столкновении с подобной проблемой”, - рассказала томичка.

Как объяснила Евгения Медникова, до отмены ЕСПБ, льготы действовали только в части транспорта. В Народном фронте подтвердили отказ перевозчиков заключать договор с властями в перевозке пассажиров по проездному.

Действие документа прекратили из-за отсутствия спроса на него. В органах соцзащиты заявили, что льготу использовали лишь 5% местных жителей, остальные предпочитали передвигаться за собственный счёт. В то же время, перевозчики жаловались на маленькую компенсацию оплаты по ЕСПБ.

По словам юриста Народного фронта Артёма Давыдовского, экономия средств произошла за счёт незащищённых слоёв общества. Он отметил, что прокуратуре необходимо заняться проверкой законности отмены проездных билетов. Юрист порекомендовал обратиться в ведомство и в администрацию губернатора.

Евгения Медникова планирует идти до конца и добиваться льгот на проезд для инвалидов. По мнению женщины, наибольшие проблемы происходят из-за нежелания перевозчиков устанавливать в транспорте льготный проезд.