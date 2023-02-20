В Томской области лишили прав пьяного водителя снегохода

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томской области пьяный водитель снегохода попытался скрыться от преследовавших его инспекторов Госавтоинспекции. Мужчина повторно управлял транспортным средством, находясь в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

«Инспекторы дорожно-патрульной службы отдела полиции по Каргасокскому району, находясь на маршруте патрулирования в районном центре, заметили мужчину, который сидя за рулём стоявшего на обочине снегохода без государственных регистрационных знаков, качался из стороны в сторону», - сказано в сообщении.

Заметив машину полицейских, пьяный мужчина завел снегоход и попытался уехать. «Выехал на частично заметённую снегом асфальтированную автодорогу по направлению в с. Бондарка, где на скорости порядка 80 км/ч попытался скрыться», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ДПС организовали погоню за выпившим снегоходчиком. Нарушителем оказался 28-летний житель Каргасокского района Томской области. Как выяснилось, ранее он уже был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

«По внешним признакам он и в этот раз находился в состоянии алкогольного опьянения, а проведённое освидетельствование с результатом 1,23 мг/л подтвердило, что он нетрезв», - добавили в УМВД. Изъятый у мужчины снегоход поместили на специализированную стоянку. В отношении жителя Томской области возбудили уголовное дело.

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