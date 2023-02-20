Томичам на заметку: президент России Владимир Путин выступит с обращением 21 февраля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завтра, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию. Прямой эфир состоится с 12.00 до 13.00 по московскому времени, то есть с 16.00 до 17.00 по томскому.

Традиционно обращение президента РФ покажут по Первому каналу. Также речь Путина можно будет посмотреть по «Россия 1» и НТВ.

Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в обращении будут стоять вопросы текущей обстановки в стране, в том числе в экономике и социальной сфере. В текущий момент формируется специальный список приглашенных. Ожидается, что участниками мероприятия станут россияне, занятые военной службой в рамках специальной военной операции на Украине, сказали в Кремле.

Читайте также: Раненых на СВО бойцов навестили томские власти и члены землячества в московском госпитале имени Бурденко