В Томской области начали работы по строительству Малого транспортного кольца за 5,5 млрд рублей

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Томскавтодор заключил контракт на 5,5 млрд рублей с компанией “Автодорстрой”. Специалистам необходимо построить трассу Малое транспортное кольцо. Сегмент протяжённостью в 4,14 км возведут на участке от 76 километра железной дороги “Тайга - Томск” до первого километра дороги Томск - Мирный - Межениновка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Томской области.

В магистраль включат три транспортные развязки - пересечение с Коларовским трактом, перекрёстке улиц Тихой с Богдана Хмельницкого и разворотную петлю. На проезжей части установят четырёхполосное движение.

Строительство необходимо завершить до августа 2026 года. Подрядчик начал разработку проекта, специалисты определяют сроки и этапы выполнения работ.

Благодаря Малому транспортному кольцу появится быстрый доступ к одному из комплексов жилищного строительства на миллион квадратных метров и разгрузятся автомобильные потоки в южный районах Томска и населённых пунктах региона.