Глава и замглавы Томского района предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями

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Глава Томского района Александр Терещенко и заместитель главы Томского района - начальник Управления территориального развития Администрации Томского района Денис Празукин предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями); главы Томского района - ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями) и заместителя начальника управления территориального развития администрации Томского района - ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» по результатам проведения конкурса в рамках национального проекта «Образование» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству социально значимого объекта - здания Корниловской средней общеобразовательной школы на 200 мест на сумму более 325 миллионов рублей.

Уточняется, что тогда же между управлением территориального развития администрации Томского района и ООО «Строительная лаборатория» был заключен муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля по указанному объекту.

В 2020 году «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецМонтажСтрой» более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений при производстве работ на объекте, которые подрядчиком не были устранены, в результате чего выполненные им работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы.

Таким образом, зная об указанных обстоятельствах, бывший заместитель губернатора Томской области, организуя деятельность Главной государственной инспекции строительного надзора (ГСН) и департамента строительства и архитектуры Томской области (департамента), дал незаконное указание начальнику ГСН о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику департамента – о подготовке соглашения о расторжении муниципального контракта с ООО «Строительная лаборатория». Также он дал незаконное указание главе Томского района о понуждении подчиненных ему сотрудников к принятию и оплате выполненных подрядчиком работ, подписанию актов о приемке выполненных работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты работ на сумму порядка 14 миллионов рублей. В результате указанных действий бюджету муниципального образования «Томский район», бюджету Томской области и федеральному бюджету причинен имущественный вред на указанную сумму.