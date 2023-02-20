Раненых на СВО бойцов навестили томские власти и члены землячества в московском госпитале имени Бурденко

Фото: администрация Томской области.

Раненых на СВО бойцов в военном госпитале имени Николая Бурденко навестили глава правительства Томской области при правительстве РФ Николай Слепнёв, члены землячества Леонид Лебедев и Александр Шабанов, исполнительный директор Томского землячества в Москве Татьяна Мельникова, сообщили в администрации Томской области.

Медработники восстанавливают здоровье пациентов и сохраняют им здоровье. Участники спецоперации из региона и других городов страны рассказали о том, что чудом остались в живых - одного солдата прикрыл своим телом командир, другого вытащил друг и унёс в санитарный автомобиль.

Гости клиники восхитились духом раненых военных. Генерал-полковник Александр Шабанов процитировал больным гимн офицерской чести прапорщика Островского о славе, силе и чести российских солдат.

Пациентам вручили подарки, а Российский союз ветеранов наградил врачей госпиталя памятными знаками “За укрепление содружества”. Героев пообещали навестить снова и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.

Губернатор Томской области Владимир Мазур пообещал оперативно решать возникающие проблемы у солдат и их семей, оказывать юридическую помощь и предоставлять транспорт.

И мне надо сейчас ноутбук перезагрузить, потому что с ВПН проблемы.