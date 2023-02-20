Томский СК проводит проверку по факту гибели женщины в пожаре

Фото: пресс-служба СК РФ по Томской области
В Томске следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины в пожаре. Тело томички обнаружили в коридоре, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, что в воскресенье, 19 февраля, в селе Александрово Томской области загорелся деревянный жилой дом. По предварительной информации, при пожаре погибла 59-летняя владелица загоревшейся постройки.
"Следователи СО по г.Стрежевой работают на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после проверки, будет принято процессуальное решение.