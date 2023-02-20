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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:57

Томская полиция показала страшные фотографии аварии с участием автобуса и КАМАЗа

В ДТП никто не пострадал
Ксения Высотина

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Напомним, что сегодня в 6 утра на улице Высоцкого, 20/2, в городе Томске, произошло столкновение трех транспортных средств. Сообщалось, что в ДТП столкнулись автобус, КАМАЗ и иномарка.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

"По предварительным данным, 54-летний мужчина-водитель, управляя автобусом ПАЗ-32054, выполняя левый поворот, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем MAN, который двигался во встречном направлении. После удара автобус ПАЗ продолжил движение и совершил столкновение со стоящим автомобилем Skoda Octavia", - говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В полиции добавили, что в результате аварии никто не пострадал, причинен только моральный ущерб.

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