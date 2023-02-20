В Томске экс-заммэра по капитальному строительству приговорен к условному сроку и штрафу в 1,5 млн рублей

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Бывший заместитель мэра по капремонту Павел Подгорный приговорен к условному сроку и штрафу. Он обвиняется в в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает издание "АиФ-Томск", ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Томской области.

Напомним, что о задержании экс-чиновника было известно еще 29 июля 2022 года. Его подозревали в посредничестве при передаче взятки.

Сегодня, 20 февраля 2023 года, стало известно, что советским районным судом оглашен приговор в отношении бывшего заммэра. Суд признал Павла Подгорного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно и штраф в размере 1,5 млн рублей.

Уточним, что ранее сообщалось, как Подгорный обещал директору фирмы победу в конкурсе на заключение договора по выполнению строительных работ.