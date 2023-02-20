Студенты-энергетики ТПУ изучают курс производственной деятельности от “Газпром нефти”

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С 13 по 22 февраля в Томском политехническом университете начали проводить образовательный курс, разработанный экспертами “Газпром нефти” и сотрудниками Центра развития системы управления операционной деятельностью. Специалисты компаний выступают приглашёнными лекторами. Учебный план направлен на формирование прогресса производственных систем крупных предприятий, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Курс преподают магистрантам программы «Цифровая энергетика в нефтегазовой отрасли». Обучение ранее прошли преподаватели и студенты Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета.

Специалисты “Газпром нефть” совместно с Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) разработали первые стандарты для сферы по оценке и развитию производственных систем. Ранее курсы прослушали студенты из Тюмени. В дальнейшем проект запустят в других базовых вузах, связанных с отраслью.

На лекциях студентам дают информацию о ключевых элементах, культуре, лидерстве, совершенствовании, управлении операционными рисками и эффективностью, контроле данных, документации. После обучения слушателям вручат сертификаты.

По слова магистранта политеха Артёма Федькина, курсы позволяют как можно скорее влиться в производственный процесс и качественно выполнять задания.

“Большинство студентов нашей группы уже стали сотрудниками компаний «Газпромнефть Энергосистемы», поэтому знания и опыт от курсе непосредственно коснётся производственной деятельности. Я свяжу жизнь с электроэнергетикой. В сфере смогу полностью раскрыть потенциал и принести пользу организации”, - уверен магистрант.