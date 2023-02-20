Сотрудник строительной компании похитил 1,5 млн рублей, направленных на закупку песка

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

53-летний житель Томска, являясь одним из руководителей строительной компании, присвоил 1,5 млн рублей. На эти деньги должны были закупить песок для строительных работ. Следователи уже завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении томича по статье 159 УК РФ – «Мошенничество». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Обвиняемый, занимая руководящую должность в строительной организации, ввел в заблуждение своего знакомого предпринимателя, попросил его изготовить и направить в бухгалтерию фиктивные счета о якобы поставке песка на объект в ЗАТО Северск, так как, по его словам, поставщик не имеет возможности предоставить такую документацию. После поступления оплаты предприниматель передал 1,5 миллиона рублей злоумышленнику», - говорится в сообщении.

В УМВД уточнили, что песок на строительный объект в Северск так и не был доставлен.

«Преступная деятельность обвиняемого была пресечена оперативниками ОЭБиПК ОМВД России по Советскому району г. Томска», - уточнили в УМВД. Материалы уголовного дела и утвержденное прокурором обвинительное заключение направили в суд.

Читайте также В 2022 году жители Томска доверили кредитным потребительским кооперативам 1,1 млрд рублей.