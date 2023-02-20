Томские медики бесплатно окажут помощь пациентам с дефектами лица и конечностей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

29 мая по 2 июня в Томске пройдёт всероссийская акция “Улыбнись 2023”. Специалисты на базе Научно-исследовательского института микрохирургии окажут помощь взрослым и детям с врождёнными и приобретенными дефектами лица и конечностей, сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект организовали совместно с Областным перинатальным центром, НИИ медицинской генетики и клиникой “Небиолло”. На осмотре во главе с профессором Владимиром Байтингером по полису ОМС бесплатно проконсультируют стоматолог, генетик, челюстно-лицевой и пластический хирурги, педиатры, ЛОР-врачи, реабилитолог, логопед.

Запись пациентов на приём проходит на официальном сайте НИИ Микрохирургии. Для встречи с доктором нужно подготовить общий и биохимический анализ крови, коагулограмму, анализ мочи, флюорографию ОГК, ЭКГ, резус-фактор, группу крови, результаты исследований на ВИЧ, RW, гепатит B и C, направление на госпитализацию формы 057у. Детям до 14 лет необходимо предоставить специалисту справку об отсутствии инфекционных заболеваний. Срок давности исследований не должен превышать десяти дней.

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