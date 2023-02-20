В Томске мусоровоз столкнулся с маршрутным автобусом

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

В Октябрьском районе Томска мусоровоз столкнулся с маршрутным автобусом. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70». На опубликованной в паблике записи с видеорегистратора зафиксированы дата и время съемки: 20 февраля, 07:06. Судя по расположению транспортных средств на проезжей части, один из автомобилей не предоставил преимуществ другому.

«ДТП Мусоровоз VS Маршрутка. Высоцкого, 20/2», - написали авторы поста.

Фото: Telegram-канал «Регион-70»

Как сообщили нашим коллегам из «АиФ-Томск» в пресс-службе регионального УМВД России, официальная информация о ДТП будет опубликована позднее.

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