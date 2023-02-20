В Томской области в 2022 году снизилась естественная убыль населения

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За 2022 год в Томской области снизилось число новорождённых и умерших по сравнению с 2021-м, сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по региону.

С января по декабрь 2022 года на свет появились 8 668 младенцев, это меньше на 776 детей, чем в предыдущие 12 месяцев. Скончались 12 774 томича, в 2021 году - 16 507.

Естественная убыль населения составила 4 106 местных жителей, в 2021-м превышение количества умерших над родившимися равнялась 7 063 человека.

За 2022 год в регионе зарегистрировали 7 457 браков и 4 947 разводов. Данные превышают период предшествующих 12 месяцев. С января по декабрь 2021-го томичи связали себя узами брака 6 788 раз, расторгли отношения - 4 756 пар.

Коэффициент рождаемости равен 8,1, в России - 9,0. Величина смертности в регионе - 12,0, по всей стране - 13,1.

Данные формируют исходя из информации в Едином госреестре ЗАГС.

Напомним, за девять месяцев 2022 года в Томской области естественная убыль населения составила 3041 человек.