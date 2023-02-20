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НовостиОбщество20 февраля 2023 2:20

В Октябрьском районе Томска загорелись деревянные постройки

Очевидцы сообщили о происшествии в местном паблике
Анна Ковалёва
Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

В Октябрьском районе Томска произошло возгорание деревянных построек. Об этом накануне, вечером 19 февраля, сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«Пожар за 10 баней на пер. Кедровый. Горят сараи», - написали авторы поста.

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

На опубликованной записи можно увидеть, что в темное время суток большое пламя охватило участки частного сектора. Очевидцы пояснили, что вызвали пожарных и затем включили кнопку видеозаписи.

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