В Томске 20 февраля будет до -6 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 20 февраля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха опустится до -6°С. Ветер будет дуть южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

По области также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. «Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с», - уточняют синоптики.

Температура воздуха в регионе днем будет варьироваться от -4 до -9°С. На дорогах местами сохранится гололедица.

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